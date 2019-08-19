В июле цены производителей в РК снизились впервые за три года

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По предварительным данным Банка Кореи, индекс цен производителей на все товары составил в июле 103,55 пункта, что на 0,3% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это первое снижение показателя в годовом исчислении с октября 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем индекс практически не изменился. Цены производителей являются ключевым барометром будущей потребительской инфляции. Индексы для сельскохозяйственной отрасли и промышленных товаров упали на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а для сферы услуг индекс вырос на 0,2%. Рост потребительских цен в течение последних трёх лет оставался значительно ниже годового целевого показателя в 2%. В июле рост составил лишь 0,6% в годовом исчислении. Банк Кореи прогнозирует, что в этом году потребительские цены вырастут на 0,7%.