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За период с 1 по 20 августа южнокорейский экспорт сократился на 13.3% в годовом исчислении, составив 24 млрд 900 млн долларов. Об этом сообщило в среду Таможенное управление. Экспорт полупроводников снизился на 29,9%, нефтепродуктов - на 20,7%, автокомплектующих – на 1,6%. Одновременно поставки за рубеж средств беспроводной связи выросли на 57,5%, автомобилей – на 8%, а морских судов – почти в 2,8 раза. Экспорт в Китай снизился на 20%, в Японию – на 13,1%. Сократились поставки в США и ЕС, но увеличились во Вьетнам и Сингапур. Южнокорейский экспорт с декабря прошлого по август нынешнего года демонстрирует спад в годовом исчислении. Импорт за первые 20 дней августа сократился на 2,4%, составив 26 млрд 700 млн долларов. Таким образом, в торговом балансе страны отмечен дефицит в 1 млрд 800 млн долларов.