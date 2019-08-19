В 2020 году РК выделит на развитие перспективных отраслей 3,9 млрд долларов

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В 2020 году РК выделит 4 трлн 700 млрд вон или 3 млрд 895 млн долларов на развитие перспективных отраслей. 1 млрд 409 млн долларов составят затраты на развитие технологий связи пятого поколения 5G и искусственного интеллекта. Остальная сумма – 2 млрд 486 млн долларов – пойдёт на развитие трёх перспективных отраслей, включая системные полупроводники, медицинское обслуживание Bio Health и автомобили будущего. Об этом сообщил в среду вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на правительственном совещании по вопросам оживления экономики. Правительство РК стимулирует развитие водородной экономики и других инновационных секторов в качестве новых двигателей роста на фоне замедления экспорта и инвестиций.