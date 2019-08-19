МАГАТЭ: В прошлом году КНДР продолжала ядерные разработки

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В прошлом году КНДР продолжала ядерные разработки. Как сообщило в среду Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Пхеньян добился дополнительного прогресса с помощью исследовательского реактора мощностью 5 МВт в Ёнбёне. По сообщению МАГАТЭ, анализ спутниковых фотографий ядерного центра Ёнбён, который содержится в ежегодном отчёте за 2018 год, подготовленном для 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре, показал признаки работы на реакторе до середины августа прошлого года. В отчёте также говорится, что в период с середины августа до конца ноября были признаки операций с перебоями, а в декабре прошлого года никаких признаков работы зафиксировано не было.