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Корея: Юг-Север

«Нодон синмун»: Враждебная политика США подталкивает КНДР к принятию контрмер

Write: 2019-08-21 11:46:00Update: 2019-08-21 13:58:00

«Нодон синмун»: Враждебная политика США подталкивает КНДР к принятию контрмер

Photo : YONHAP News

«Враждебная политика», проводимая США, подталкивает северокорейское руководство к принятию «оборонительных контрмер» для устранения потенциальных угроз. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду центральной северокорейской газетой «Нодон синмун». Совместные южнокорейско-американские военные учения, поставки на юг Корейского полуострова новой американской боевой техники усиливают напряжённость в регионе. Это не способствует улучшению отношений, тем более, что в условиях конфронтации невозможны ни конструктивный диалог, ни подлинный мир,- говорится в комментарии. 
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