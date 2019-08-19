«Нодон синмун»: Враждебная политика США подталкивает КНДР к принятию контрмер

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«Враждебная политика», проводимая США, подталкивает северокорейское руководство к принятию «оборонительных контрмер» для устранения потенциальных угроз. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду центральной северокорейской газетой «Нодон синмун». Совместные южнокорейско-американские военные учения, поставки на юг Корейского полуострова новой американской боевой техники усиливают напряжённость в регионе. Это не способствует улучшению отношений, тем более, что в условиях конфронтации невозможны ни конструктивный диалог, ни подлинный мир,- говорится в комментарии.