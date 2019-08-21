Главы МИД РК, Китая и Японии договорились активизировать сотрудничество

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Главы внешнеполитических ведомств РК, Китая и Японии – Кан Гён Хва, Ван И и Таро Коно - в ходе состоявшейся в среду в Пекине трёхсторонней встречи согласились с тем, что сотрудничество необходимо для преодоления конфликта между Сеулом и Токио. Министры подчеркнули, что двусторонний южнокорейско-японский конфликт не должен препятствовать трёхстороннему сотрудничеству. Открывая встречу, Ван И сказал, что сотрудничество между тремя восточноазиатскими странами всегда способствовало построению мира в регионе. Любые конфликты требуют совместного разрешения силами трёх стран, которые объединяет общая история. Китай будет защищать принципы свободной торговли, расширяя сотрудничество как с РК, так и с Японией, подчеркнул Ван И. Глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва полностью разделила данную точку зрения, отметив, что три страны могут процветать исключительно благодаря свободной и справедливой торговле. С этим заявлением согласился и Таро Коно.