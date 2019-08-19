Правительство РК усилит радиационный контроль пищевых продуктов из Японии

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По решению министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также управления по безопасности продуктов питания и лекарственных средств РК 23 августа вступают в силу новые правила радиационного контроля продуктов питания, ввозимых из Японии. Усиление контроля связано с тем, что в ряде переработанных продуктов периодически обнаруживается повышенный уровень радиации. Усиленный контроль вводится в отношении 17 наименований пищевых продуктов, включая растворимый кофе, чай, сахаросодержащие продукты, шоколад и чернику. Новые меры предусматривают удвоение количества образцов продуктов из каждой партии, которые подлежат радиационному контролю. После аварии на АЭС Фукусима в 2011 году правительство РК запретило ввоз в страну 28 видов морепродуктов из Фукусимы и ещё семи префектур, и 27 видов сельскохозяйственной продукции из 14 префектур.