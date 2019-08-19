Героям войны возвращают имена спустя 66 лет

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Спустя много лет после окончания Корейской войны её участникам возвращают имена, идентифицируя останки погибших. В частности, удалось идентифицировать останки, обнаруженные 30 мая этого года в ходе раскопок на высоте Хвасальмори, где в годы войны шли напряжённые бои. Как сообщили в министерстве обороны, они принадлежали сержанту Нам Гун Сону. После начала поисков останков погибших в апреле 2000 года удалось установить имена 133 погибших героев. Сержант Нам Гун Сон был призван на фронт в апреле 1952 года. Он погиб 9 июля 1953 года, за 18 дней до подписания соглашения о перемирии. Останки героя удалось идентифицировать с помощью анализа ДНК. Образец ДНК его сына хранился в базе данных с 2008 года.