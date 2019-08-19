Экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий из РК снижается девять месяцев подряд

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Южнокорейский экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий снижается девятый месяц подряд из-за низкого спроса на полупроводники, мобильные телефоны и дисплеи. Зарубежные поставки составили в июле 14 млрд 510 млн долларов. долларов США в прошлом месяце, что на 21,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Экспорт полупроводников, одного из ключевых экспортных товаров, упал на 27,7% в годовом исчислении. Поставки дисплеев сократились на 21,8%. Экспорт мобильных телефонов упал на 34,8%. По регионам поставки в Китай, включая Гонконг, сократились на 30,7%, в США - на 23,4%, в Европейский Союз - на 11,7%, в Японию - на 14,3%. В июле РК импортировала продукцию информационно-коммуникационных технологий на сумму 9,74 млрд долларов. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 4 млрд 770 млн долларов.