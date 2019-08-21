Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

В Пекине состоялась встреча глав МИД РК и Японии

Write: 2019-08-21 16:25:54Update: 2019-08-21 18:27:22

В Пекине состоялась встреча глав МИД РК и Японии

Photo : YONHAP News

Главы внешнеполитических ведомств РК и Японии - Кан Гён Хва и Таро Коно – встретились  21 августа во второй половине дня в Пекине по окончании трёхсторонней встречи с участием их китайского коллеги Ван И. Как полагают, Кан Гён Хва вновь призвала официальный Токио отказаться от введённых недавно ограничений на экспорт.   Сеул призывает к дипломатическому решению проблемы, считая японские меры экспортного контроля противоречащими принципам свободной торговли.  Министры не достигли никаких договорённостей. Встреча министров состоялась в тот момент, когда Сеул решает вопрос о продлении срока действия двустороннего соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем