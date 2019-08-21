В Пекине состоялась встреча глав МИД РК и Японии

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Главы внешнеполитических ведомств РК и Японии - Кан Гён Хва и Таро Коно – встретились 21 августа во второй половине дня в Пекине по окончании трёхсторонней встречи с участием их китайского коллеги Ван И. Как полагают, Кан Гён Хва вновь призвала официальный Токио отказаться от введённых недавно ограничений на экспорт. Сеул призывает к дипломатическому решению проблемы, считая японские меры экспортного контроля противоречащими принципам свободной торговли. Министры не достигли никаких договорённостей. Встреча министров состоялась в тот момент, когда Сеул решает вопрос о продлении срока действия двустороннего соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией.