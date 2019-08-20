Представители правительства РК обсуждают ограничительные меры Японии на международном уровне

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21 августа замминистра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвидом Стилвеллом и с высокопоставленным представителем госдепа по экономическим вопросам. В ходе состоявшейся после этого встречи с журналистами он дал понять, что в ходе контактов обсуждались вопросы южнокорейско-американского экономического сотрудничества и торгового конфликта между РК и Японией. С прошлого месяца южнокорейские власти ведут активную внешнеполитическую деятельность, связанную с введёнными Японией ограничениями на экспорт в РК. Это подтверждает сложность ситуации. На прошлой неделе замминистра иностранных дел РК Юн Сун Гу посетил Италию и Германию, а координатор по вопросам экономики МИД РК Юн Ган Хён - Францию и Великобританию. Там они озвучили позицию Сеула по японским ограничительным мерам. Заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон обозначил позицию Сеула в ходе визита в Канаду. 24 августа представители РК намерены поднять проблему японских ограничительных мер в ходе саммита «Большой семёрки» в Париже.