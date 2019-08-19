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Политика

Решение о продлении действия соглашения GSOMIA может быть объявлено 22 августа

Write: 2019-08-22 10:38:59Update: 2019-08-22 18:35:36

Решение о продлении действия соглашения GSOMIA может быть объявлено 22 августа

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК может объявить 22 августа своё решение о продлении или прекращении действия южнокорейско-японского соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Как сообщил накануне корреспонденту KBS представитель администрации, данная тема будет рассмотрена в ходе заседания Совета национальной безопасности, а окончательное решение будет принято президентом. 20 августа  начальник управления политики администрации президента Ким Сан Чжо сообщил журналистам, что на тот момент никаких конкретных решений принято не было. Такая ситуация говорит о том, что правительство очень серьёзно подходит к данному вопросу. Многие призывают к отмене соглашения, учитывая меры экономического возмездия Японии и нежелание Токио идти на диалог. Одновременно звучат призывы продолжать взаимодействие с японской стороной в интересах сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио в сфере безопасности. Если до 24 августа южнокорейские власти не объявят о прекращении действия соглашения, оно будет автоматически продлено ещё на один год. 
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