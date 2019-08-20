В ходе визита в РК Стивен Бигэн не планирует встреч с северокорейской стороной

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Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн в ходе его пребывания в РК не планирует встречаться с представителями северокорейской стороны. ОБ этом сообщила в среду в ходе очередного брифинга представитель госдепартамента Морган Ортагус, отвечая на вопрос одного из журналистов о возможности такой встречи. Она напомнила, что программа визита была опубликована заранее, и в неё не вносилось никаких изменений. Стивен Бигэн находится в РК с 20 августа, консультируясь с южнокорейскими официальными лицами относительно возобновления рабочих переговоров с КНДР.