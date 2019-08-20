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В прошлом году Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сократила объём помощи КНДР в связи с нехваткой средств. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки». В соответствующем докладе говорится о прекращении продовольственной помощи 195 тыс. северокорейских детей. Был уменьшен объём помощи детям младше 5 лет, беременным женщинам, роженицам и подросткам. Прекращено предоставление питательных батончиков спецшколам, больницам и детским садам в восьми из девяти провинций КНДР. В декабре прошлого года на оказание КНДР помощи требовалось 52 млн долларов. Фактически было выделено 22 млн долларов. Между тем, Служба экономических исследований министерства сельского хозяйства США прогнозирует, что в этом году урожай риса в КНДР составит 1 млн 360 тыс. тонн. Это самый низкий показатель с 1994 года.