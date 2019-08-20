В прошлом году выпуск DLS достиг рекордной отметки

В прошлом году производные ценные бумаги (DLS) с непокрытыми активами были выпущены в рекордном объёме. Как сообщили в Корейской финансово-инвестиционной ассоциации, он составил 12 трлн 600 млрд вон или 10,5 млрд долларов. 3 трлн 200 млрд вон пришлись на бумаги с необеспеченными активами, 9 трлн 400 млрд вон - на бумаги с обеспеченными активами. В первом случае показатель вырос на 29% по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным в 2017 году. Непокрытые деривативы могут дать высокий доход за счёт более агрессивных инвестиций. Однако они сопровождаются высоким риском. В последние годы данный сегмент биржевого рынка быстро растёт. С 2013 года объём этого сектора вырос в 22 раза. При этом рынок обеспеченных деривативов вырос на 20,4%. Индекс стоимости ценных бумаг, связанных с акциями (ELS), широко известных среди простых потребителей, определяется на оценке базового капитала. Однако в случае с DLS имеются высокие риски из-за привязанности к учётной ставке, сырью и валютному курсу. Комитет финансового контроля будет внимательно следить за ситуацией.