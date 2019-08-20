Пхеньян: Действия РК и США препятствуют диалогу

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Поставки РК американских вооружений, совместные военные учения Сеула и Вашингтона, другие враждебные действия препятствуют диалогу, который способствовал бы установлению мира на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном в четверг агентством ЦТАК, В нём отмечается, что Сеул и Вашингтон совершают «опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе». Одним из таких шагов Пхеньян считает поставки из США истребителей F-35A вскоре после окончания совместных военных учений. «Этот акт непрерывных поставок новейшего смертоносного вооружения представляет собой серьёзную провокацию, которая идёт вразрез с совместными декларациями и соглашениями между Севером и Югом», - отмечается в заявлении. В нём подчёркивается, что Пхеньян не заинтересован в диалоге, который сопровождается военными угрозами.