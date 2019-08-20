Делегацию РК на V Восточном экономическом форуме возглавит вице-премьер Хон Нам Ги

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Южнокорейскую делегацию на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке, возглавит вице-премьер по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс», об этом проинформировал российскую сторону посол РК в России Ли Сок Пэ на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым. Вице-премьер примет участие в различных мероприятиях форума, в том числе российско-южнокорейских двусторонних мероприятиях. В состав делегации войдут более 200 представителей южнокорейского правительства, руководителей местных органов власти, представителей деловых кругов. В рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог «Россия-РК» с участием ведущих предпринимателей двух государств.