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Поток южнокорейских туристов в Японию снизился в июле на 7,6% в годовом исчислении, составив 561.700 человек. Об этом сообщили 21 августа в Национальной организации туризма Японии. С января по июль количество южнокорейцев, посетивших Японию, снизилось на 4,3%, составив 4 млн 424 тыс. человек. В Японии ситуацию объясняют такими факторами, как увеличение потока туристов из РК в Китай и Вьетнам, застой в южнокорейской экономике, а также бойкот японских товаров и услуг, начавшийся в знак протеста против принятого Японией решения ограничить экспорт стратегических материалов в РК. Токио использует меры экономического давления на Сеул, чтобы заставить его повлиять на решение Верховного суда, обязавшего некоторые японские компании выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации.