Фильм «Битва при Фэнудуне» покажут в 15 странах

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Фильм режиссёра Вон Син Ёна «Битва при Фэнудуне» покажут во многих странах Северной Америки, Европы и Океании. Определены даты премьеры картины в 15 странах, в том числе в США, Канаде, Германии, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Китае, Сингапуре. Об этом сообщила 21 августа компания-дистрибьютор Showbox. «Битва при Фэнудуне» повествует о событиях 1920 года, когда корейские борцы за независимость одержали первую победу над японскими милитаристами. Действия фильма происходят в местечке под названием Фэнудун в китайской провинции Гирин. В РК премьера состоялась 7 августа. К настоящему моменту в отечественных кинотеатрах её посмотрели 4 млн 200 тыс. человек.