РК и Великобритания приняли совместное заявление о продолжении сотрудничества

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21 августа РК и Великобритания приняли совместное заявление о продолжении партнёрских отношений после выхода Лондона из ЕС. В документе, состоящем из восьми пунктов, стороны отметили приверженность ключевым ценностям мирового сообщества, в числе которых демократия, права человека и верховенство закона. Они подтвердили готовность к сотрудничеству в вопросах денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове, а также в обеспечении устойчивого развития и наращивания инвестиций в условиях мира и свободной внешней торговли. Как сообщили в МИД РК, совместное заявление было принято в связи с тем, что прежний формат сотрудничества в рамках базового договора между РК и странами ЕС теряет силу после выхода Великобритании из состава ЕС.