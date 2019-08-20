С января по май южнокорейский экспорт запчастей и материалов сократился

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С января по май этого года южнокорейский экспорт производственных материалов и запчастей, развитию которых правительство РК с недавних пор уделяет особое значение, сократился более чем на 10% в годовом исчислении. В министерстве промышленности, торговли и энергетики и в Корейской ассоциации машиностроительной промышленности сообщили, что показатель снизился 10,3%, составив 114 млрд 528 млн долларов. Наибольший спад в 22,1% отмечен относительно электронных запчастей. Также значительное уменьшение экспорта зафиксировано в металлообрабатывающей промышленности, в нефтехимической и текстильной отрасли. Рост отмечен в сфере машиностроения, продукции из пластика, запчастей для точного оборудования и других. Импорт, между тем, сократился на 1,7%, составив 72 млрд 376 млн долларов.