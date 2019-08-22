Стивен Бигэн встретился с Ким Хён Чжоном

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22 августа второй заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон и специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн провели встречу, обменявшись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, в том числе прогнозами относительно рабочих переговоров КНДР и США. После встречи Ким Хён Чжон заявил, что, по его ощущениям, диалог Вашингтона и Пхеньяна скоро возобновится. Однако на вопрос о том, можно ли понимать это как озвучивание Стивеном Бигэном конкретных предпосылок к этому, он дал отрицательный ответ. По его словам, американская сторона высоко оценила приверженность Сеула конструктивным целям, несмотря на постоянную критику Пхеньяна. Стивен Бигэн покинул место переговоров, не встретившись с журналистами. 21 августа Бигэн, прибывший в Сеул во вторник, встретился со спецпредставителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном и министром по делам воссоединения Ким Ён Чхолем.