Дональд Трамп вновь заговорил о необходимости поддержки Apple

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21 августа на встрече с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп вновь упомянул Samsung Electronics, отметив необходимость оказать поддержку генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку в связи с пошлинами, введёнными против Китая. 18 августа он уже говорил о том, что Apple испытывает трудности в конкуренции с Samsung Electronics в связи с тарифным давлением на Китай, где размещено производство Apple. Дело в том, что продукция этой компании, которая производится в КНР, с 15 декабря станет объектом дополнительных американских пошлин, направленных против Китая. Трамп подробно не указал, в чём именно будет заключаться помощь Apple. Это может быть как снижение или снятие пошлин на продукцию компании, либо ограничение доступа Samsung Electronics к американскому рынку.