Сеул вновь призвал Пхеньян к диалогу

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Сеул вновь призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Таким образом представитель министерства по делам воссоединения прокомментировал недавнее заявление МИД КНДР с критикой принятия Югом новейшего вооружения. Он, в частности, заявил, что правительство РК продолжает считать необходимым выполнение межкорейских деклараций. По его словам, для реализации этой цели единственно возможным методом является диалог и сотрудничество. Как подчеркнул представитель министерства, Сеул неизменно считает, что любые противоречия можно обсудить за столом переговоров.