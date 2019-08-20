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Политика

Сеул вновь призвал Пхеньян к диалогу

Write: 2019-08-22 15:28:35Update: 2019-08-22 15:32:29

Сеул вновь призвал Пхеньян к диалогу

Photo : YONHAP News

Сеул вновь призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Таким образом представитель министерства по делам воссоединения прокомментировал недавнее заявление МИД КНДР с критикой принятия Югом новейшего вооружения. Он, в частности, заявил, что правительство РК продолжает считать необходимым  выполнение межкорейских деклараций. По его словам, для реализации этой цели единственно возможным методом является диалог и сотрудничество. Как подчеркнул представитель министерства, Сеул неизменно считает, что любые противоречия можно обсудить за столом переговоров. 
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