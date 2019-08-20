Объём расходов южнокорейцев за рубежом уменьшился

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Во втором квартале этого года сумма оплат банковскими картами, произведённых жителями РК за границей, составила 4 млрд 670 млн долларов, что на 0,1% меньше, чем в предыдущем квартале. Показатель снижается второй квартал подряд. Об этом сообщили 22 августа в Банке Кореи. Незначительное сокращение суммы связано с уменьшением на 9,2% количества граждан РК, выезжающих за границу. Отмечается, что всего за пределами страны южнокорейцы использовали 17 млн 300 тыс. карт отечественных банков. Этот показатель снизился на 1,9%.