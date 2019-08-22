РК решила не продлевать действие соглашения GSOMIA с Японией

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Южнокорейская сторона не будет продлевать действие соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Как сообщили в администрации президента, Совет национальной безопасности принял данное решение на том основании, что соглашение «не соответствует национальным интересам» РК. Кроме того, произошли «серьёзные изменения» в условиях сотрудничества в области безопасности, связанные с японскими экспортными ограничениями. Как сообщил журналистам заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Ю Гын, японская сторона будет проинформирована о принятом решении не позднее 24 августа по дипломатическим каналам.