США выражают сожаление по поводу решения РК не продлевать соглашение GSOMIA с Японией

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РК и Япония являются важными партнёрами и друзьями. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе состоявшегося 22 августа телефонного разговора с главой МИД РК Кан Гён Хва. Он призвал Сеул и Токио вернуться к диалогу и нормализовать отношения. Между тем, в Пентагоне выразили разочарование и опасения по поводу решения РК не продлевать действие соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Американские СМИ удивлены такому решению. При этом в качестве причины ухудшения отношений двух стран указывается проблема нежелания Японии выплатить компенсации корейцам-жертвам принудительной трудовой мобилизации во время Второй мировой войны и признать другие преступления во время протектората над Кореей.