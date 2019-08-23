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РК и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле (FTA). 22 августа в Лондоне директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс подписали соглашение и ещё три документа. Как сообщила Ю Мён Хи, это станет подспорьем в совместном процветании двух стран через свободную торговлю. По её словам, FTA позволит сохранить уровень партнёрских отношений в торговле и инвестициях, несмотря на выход Великобритании из ЕС. Стороны достигли договорённости по соглашению ещё 10 июня, после чего началась процедура юридической проверки текста документа, а также рассмотрения внутри обеих стран. Ожидается, что до конца октября будет завершена процедура ратификации соглашения в парламентах двух стран. Великобритания является вторым торговым партнёром РК среди стран ЕС. В прошлом году объём двусторонней торговли составил 13 млрд 170 млн долларов.