Бюджет на 2020 год может быть увеличен на 9%

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Правительство РК обсуждает увеличение расходной части бюджета на 2020 год на 9% по сравнению с нынешним годом. В этом случае объём бюджета составит 513 трлн вон или 422 млрд долларов по нынешнему курсу. Об этом сообщил 23 августа на пресс-конференции вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Он отметил, что формирование бюджета не имеет другой альтернативы кроме как увеличение финансовых вливаний в экономику, учитывая экономическую ситуацию внутри страны и за её пределами, а также принимая во внимание необходимость активного применения финансовых рычагов для поддержки экономики, активизации деловой деятельности, средне- и долгосрочные цели финансовой политики. В этом случае отношение госдолга к ВВП вырастет с 37,2% до 39%. Правительственный проект бюджета планируется представить в парламент 3 сентября.