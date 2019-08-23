Хон Нам Ги: В этом году будет сложно выйти на целевой уровень роста экономики

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В этом году достичь уровня роста экономики на 2,4-2,5%, заданного правительством в качестве целевого, будет сложно. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги, выступая 22 августа на заседании парламентского комитета по вопросам планирования и финансов, отвечая на вопрос о возможности достижения уровня роста. При этом целевой показатель ещё в марте был снижен на 0,2% по сравнению с декабрьским прогнозом. 18 июля Банк Кореи также снизил прогноз роста на этот год с 2,5% до 2,2%. На вопрос о том, можно ли назвать нынешнюю экономическую ситуацию застоем, Хон Нам Ги ответил, что речь не идёт о застое, хотя экономика испытывает трудности. Вместе с тем, он отметил наличие риска ухудшения ситуации.