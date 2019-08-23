Темпы роста задолженностей домохозяйств в РК снижаются 10 кварталов подряд

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По состоянию на конец второго квартала этого года объём задолженностей южнокорейских домохозяйств составил 1 квадриллион 556 трлн 100 млрд вон, что на 16 трлн вон больше, чем в конце предыдущего квартала. Об этом сообщили 22 августа в Банке Кореи. Рост показателя за указанный период составил в целом 4,3%. Это самая низкая отметка с 2004 года. Замедление роста задолженностей домохозяйств наблюдается с четвёртого квартала 2016 года, когда он составил 11,6%. Однако темпы данного роста всё ещё выше увеличения располагаемого дохода домохозяйств, которое в первом квартале составило 3,6%.