Washington Post оценила влияние К-РОР на молодёжь КНДР

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Американская газета Washington Post оценила степень влияния современной южнокорейской эстрады К-РОР на северокорейскую молодёжь. Примечательно, что при этом издание сравнило ситуацию с ролью Beatles и Дэвида Боуи в эпоху холодной войны между Востоком и Западом. 20 августа газета разместила на своих страницах статью под названием – «Как К-РОР завлекает северокорейскую молодёжь пересечь черту». Указывается, что в различных интервью беженцы из КНДР неоднократно указывали, что открыли для себя новую культуру, слушая современную эстраду Юга. Такое влияние оказывают не только слова песен и мелодии, но и внешний вид певцов. Washington Post отмечает, что южнокорейский К-РОР сегодня играет ту же роль, что и западная музыка, повлиявшая на прекращение холодной войны.