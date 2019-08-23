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Политика

Президент РК призвал вузы внести вклад в укрепление технологического потенциала страны

Write: 2019-08-23 12:15:59Update: 2019-08-23 12:20:13

Президент РК призвал вузы внести вклад в укрепление технологического потенциала страны

Photo : YONHAP News

В последнее время укрепление технологического потенциала и развитие базовых технологий малых и средних компаний в сфере сырья и запчастей являются очень важными задачами для государства. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 22 августа встречи  с ректорами 24-х университетов. Он призвал вузы более активно работать над повышением уровня отечественных технологий, пообещав всевозможную поддержку. 7 августа в Сеульском государственном университете сообщали, что о формировании консультативной группы по вопросам технологий с целью оказания помощи в нормализации поставок ста  наименований важных для промышленности материалов, запчастей и оборудования. Между тем, президент призвал вузы укрепить свою роль в качестве центров распространения региональных инноваций.   
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