Премьер-министр Японии сожалеет по поводу отказа Сеула от продления соглашения GSOMIA

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К сожалению, РК продолжает принимать ответные меры, наносящие вред взаимным доверительным отношениям и нарушающие Базовый договор об отношениях между двумя странами от 1965 года. Об этом заявил 23 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя отказ Сеула продлевать соглашение о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Он сказал, что Токио примет ответные меры ради сохранения сотрудничества РК, США и Японии, несмотря на неконструктивные действия Сеула. Перед вылетом во Францию Синдзо Абэ провёл экстренное заседание. Министр обороны Японии Такэси Ивая в ходе пресс-конференции выразил разочарование действиями Сеула, заявив, что вопросы экономики и безопасности не должны пересекаться. Он отметил, что Япония, возможно, призовёт РК пересмотреть свою позицию в интересах противодействия северокорейским ракетным запускам. Министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, между тем, заявил, что южнокорейские меры ничего не изменят. Это может означать, что исключение РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии, намеченное на 28 августа, состоится по плану. 22 августа ночью министр иностранных дел Японии Таро Коно вызвал посла РК в Токио, выразив ему позицию по решению Сеула, которое он назвал неверным.