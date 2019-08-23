Политические круги по-разному оценили решение правительства РК по GSOMIA

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Политические круги по-разному отреагировали на решение правительства РК по соглашению GSOMIA. Представитель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Сик поприветствовал действия правительства, заявив, что это необходимый ответ высокомерным действиям Японии, которая стремится нанести сильный удар по южнокорейской экономике, нарушая международный порядок свободной торговли. Поддержку выразили также партии Справедливости, Демократии и мира, указав на то, что данное соглашение с самого начала вызывало вопросы, поскольку было заключено без согласия народа. Между тем, лидер фракции оппозиционной партии Свободная Корея На Гён Вон выразила опасения в связи с тем, что экономический конфликт, начавшийся из-за исторических споров, распространился на сферу безопасности. Она выразила глубокие опасения по поводу решения правительства. На встрече с журналистами На Гён Вон сказала, что нынешнее правительство продемонстрировало движение от традиционного союза РК, США и Японии к формату КНДР, Китая и России. Она также выразила мнение, что такое решение, возможно, связано с очень сложной политической ситуацией в стране. Представитель партии Справедливого будущего Чхве До Чжа заявила, что не может скрыть разочарования легкомысленными и эмоциональными действиями правительства Мун Чжэ Ина. Она выразила опасения, что даже США могут отвернуться от РК.