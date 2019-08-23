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Политика

Главы оборонных ведомств РК и США обменялись позициями по GSOMIA

Write: 2019-08-23 15:23:52Update: 2019-08-23 15:47:24

Главы оборонных ведомств РК и США обменялись позициями по GSOMIA

23 августа министр обороны РК Чон Гён Ду провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Марком Эспером. Глава Пентагона выразил серьёзные опасения и разочарование решением Сеула не продлевать соглашение с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Он подчеркнул важность продолжения тесного диалога трёх стран в вопросе безопасности. Данный разговор состоялся по запросу южнокорейской стороны. Сообщается, что Чон Гён Ду подробно изложил позицию Сеула, сделав акцент на том, что у Сеула не было другого выбора, учитывая отношение Токио, игнорирующего усилия южнокорейской стороны. 
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