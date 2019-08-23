Температура воздуха осенью может быть выше обычной

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Предстоящей осенью температура воздуха будет выше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщили 23 августа в метеорологической администрации РК, представившей прогноз на три месяца. В сентябре юг Корейского полуострова окажется под влиянием Северо-Тихоокеанского антициклона, поэтому и температура воздуха будет такой же, как и в прежние годы. Высока вероятность, что в ноябре из-за ослабления антициклона ситуация изменится и температура повысится. Кроме того, в октябре и ноябре ожидаются более обильные осадки. Осенью в регионе возникнут от 9 до 12 тайфунов, из которых только один может оказать влияние на РК.