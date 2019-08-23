Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина опустился до 45%

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Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, уровень поддержки действующего главы государства Мун Чжэ Ина снизился на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив 45%. Отрицательная оценка выросла на 6% до 49%. Преобладание отрицательной оценки фиксируется впервые за последние 14 недель. Среди причин положительной оценки – активная внешняя политика, усердие в работе, улучшение отношений с КНДР. Среди причин отрицательной оценки указывается на недостаточную эффективность при решении экономических проблем, чрезмерную мягкость по отношению к КНДР, кадровые проблемы. Эксперты отмечают рост недовольства кадровой политикой президента, особенно касательно назначения нового министра юстиции Чо Гука. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 41%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 21% респондентов - на 3% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки партии Справедливости составил 7%, партии Справедливого будущего - 6%, партии Демократии и мира - 1%. Рейтинг определён по результатам опроса, проведённого в период с 20 по 22 августа среди тысячи жителей разных регионов страны. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.