Охлаждение отношений РК и КНДР заметно и на международных мероприятиях

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С 23 августа в китайском городе Чанчунь началась XII Торгово-инвестиционная выставка стран Северо-Восточной Азии (CNEA Expo 2019). Для участия в ней прибыла крупная северокорейская делегация, которую возглавил министр внешней экономики СК Ким Ён Чжэ. 22 августа состоялся торжественный банкет. Ким Ён Чжэ поздоровался с главой южнокорейской делегации, председателем комитета по экономическому сотрудничеству с северными странами Квон Гё Хуном. Однако общение завершилось приветствием. На вопрос журналистов о возобновлении рабочих переговоров КНДР и США Ким Ён Чжэ ничего не ответил. На банкете и в ходе других мероприятий делегации РК и КНДР никак не контактировали, даже, если сидели за одним столом. Это является отражением сильного охлаждения межкорейских отношений.