КНДР произвела очередной запуск двух неопознанных снарядов

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Утром 24 августа Пхеньян провёл очередной запуск двух неопознанных снарядов. Это уже девятый по счету запуск, осуществлённый Пхеньяном с начала года и пятый за последний месяц. В этот же день в 8:30 по Сеульскому времени было проведено срочное совещание Cовета национальной безопасности при президенте РК, в ходе которого была обсуждена военная ситуация на Корейском полуострове.Несмотря на окончание совместных военных учений РК и США, Север продолжает запуски ракет малой дальности, чем вызывает беспокойство Сеула. «Пхеньян должен прекратить действия, создающие военную напряжённость», - заявили в Совете.Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, снаряды были запущены в 06:45 и 07:02 по кор. вр. из провинции Хамгён-Намдо в восточном направлении. Дальность полёта составила около 380 км, высота достигала 97 км, а максимальная скорость была 6,5 Маха или более.