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В мире

Дональд Трамп: Совместные военные учения РК и США - «пустая трата денег»

Write: 2019-08-26 10:42:08Update: 2019-08-26 10:43:28

Дональд Трамп: Совместные военные учения РК и США - «пустая трата денег»

Photo : KBS News

Совместные военные учения РК и США являются «ненужными», представляя собой «пустую трату денег». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся 25 августа встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он сказал, что в проведении учений в формате командно-штабного взаимодействия без привлечения реальных сил и техники не было крайней необходимости. По его словам, Трамп был против этих учений, но они всё же состоялись в немного изменённом формате, поскольку на этом настаивали военные. Глава Белого дома отметил также, что в письме, полученном на прошлой неделе от Ким Чон Ына,  северокорейский лидер выражал гнев и недовольство «военными играми». Вместе с тем, Трамп ещё раз подчеркнул, что северокорейские ракетные пуски не нарушают обещаний, данных Ким Чон Ыном, хотя лично он «не в восторге» от действий Пхеньяна.  Между тем, Синдзо Абэ назвал регулярно проводимые Пхеньяном пуски баллистических ракет малой дальности нарушением резолюций Совбеза. 
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