Президент РК посетит Таиланд, Мьянму и Лаос

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С 1 по 6 сентября президент РК Мун Чжэ Ин совершит очередную зарубежную поездку, в ходе которой посетит Таиланд, Мьянму и Лаос. Таким образом, он выполнит своё обещание о посещении всех десяти стран АСЕАН до окончания своего президентского срока, данное в ходе визита на Филиппины в ноябре 2017 года. Представитель администрации президента Ко Мин Чжон заявила, что три вышеуказанные страны играют важную роль в реализации новой южной политики РК, которая нацелена на расширение границ внешнеполитической и экономической деятельности. Они также являются важными партнёрами в обеспечении успешного проведения первого саммита РК и стран Меконга, который состоится в ноябре в Пусане.