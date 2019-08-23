Realmeter: Рейтинг президента РК понизился до 46,2%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина снизился на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей, составив 46,2%. Об этом сообщило 26 августа агентство Realmeter, подведя итоги опроса 2,5 тысяч южнокорейцев в возрасте старше 19 лет, который проводился с 19 по 23 августа. Отрицательная оценка выросла на 4,1%, составив 50,4%. Она превышает 50% впервые после вступления Мун Чжэ Ина на пост главы государства. Снижение положительной оценки связывают с назначением на пост министра юстиции Чо Гука, который оказался в центре ряда скандалов. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,3%, снизившись за неделю на 2,3%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 30,2% респондентов. Это на 0,8% больше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.