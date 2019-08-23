Доля Samsung Electronics на японском рынке смартфонов достигла максимальной отметки за 10 лет

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В этом году доля южнокорейской компании Samsung Electronics на японском рынке смартфонов оказалась самой высокой за последние шесть лет. По данным американской компании Strategy Analytics, представленным 26 августа, во втором квартале доля Samsung Electronics составила 9,8% или более 600 тыс. смартфонов. Это второй показатель после Apple – 50,8%. Далее следуют Sharp – 7,2% Sony - 7%. Китайский производитель опустился на одну ступень до пятого места с показателем 3,3%. Между тем, Samsung Electronics практически достигла 10% впервые за шесть лет. В 2013 году отметка держалась на уровне выше 10%. Но затем ситуация постепенно стала ухудшаться из-за возросшей конкуренции со стороны Apple и японских производителей. Нынешний подъём объясняется выходом на рынок флагманской серии смартфонов S10.