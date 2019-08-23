В РК проходят учения по обороне островов Токто

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25–26 августа южнокорейские вооружённые силы проводят учения по обороне островов Токто в Восточном море. На этот раз зона проведения учений расширена, а сами учения призваны обозначить стремление и готовность обеспечить безопасность не только островов Токто, но и всей морской территории страны вдоль восточного побережья. К ним привлечены не только, ВМС и морская полиция, но и ВВС, морская пехота и сухопутные войска. С 1986 года данные учения проходили дважды в год в основном при участии ВМС и морской полиции. Но на этот раз в первом полугодии учения не проводились в связи с ухудшением отношений с Японией. Японская сторона выразила протест против нынешних манёвров, считая их неприемлемыми и достойными крайнего сожаления.