Средний уровень налоговой нагрузки в РК составил 26,8%

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В прошлом году в РК средний уровень налоговой нагрузки, показателя, представляющего собой отношение налоговых и страховых сборов к ВВП, составил 26,8%. Это на 1,4% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили 26 августа в Управлении бюджетной политики Национального собрания. Нынешний рост является самым значительным за последние десять лет. Постоянное увеличение наблюдается последние пять лет подряд. Наиболее высокие темпы роста отмечаются при нынешнем правительстве. Между тем, южнокорейский показатель всё ещё ниже, чем в среднем среди стран ОЭСР, где в 2017 году он составлял 34%. Но в РК темпы роста гораздо выше. Увеличение налоговой нагрузки, как ожидается, продолжится. В следующем году власти планируют увеличить размер страховых взносов на 3,2%.