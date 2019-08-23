РК растёт объём производства в пищевой отрасли

В прошлом году объём производства в южнокорейской пищевой отрасли превысил 78 трлн вон. 26 августа в Управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств сообщили, что показатель вырос на 5,1% в годовом исчислении, составив 78 трлн 900 млрд вон или 64 млрд 700 млн долларов. Это 4,4% от ВВП. За последние три года средний рост производства в отрасли составил 3,7% в год. Самое значительное улучшение показателя наблюдается в секторе оздоровительных продуктов, что связывают с процессом старения общества. Увеличивается спрос на полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления. Это обусловлено ростом количества домохозяйств, состоящих из одного человека.