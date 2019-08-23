В РК завершился пляжный сезон

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25 августа в РК закрылся 21 муниципальный пляж в провинции Канвондо. Таким образом, свою работу завершили все пляжи в шести городах и уездах наиболее популярного в летний период восточного побережья. В этой связи местные власти подвели итоги пляжного сезона. Этим летом 92 пляжа посетили 18 млн 987 тыс. человек. В 2013 году отметка составляла 25 млн 600 тыс. человек. Затем до 2017 года количество отдыхающих превышало 20 млн человек. В прошлом году местные власти поставили цель достичь показателя в 25 млн туристов. Однако не удалось достичь даже 20-миллионного уровня. В этом году целевой показатель был снижен до 20 млн человек. Результаты отпускного сезона этого года объясняются увеличением активности различных аквапарков, культуры кемпинга и отелей. Кроме того, свою роль сыграли погодные условия.