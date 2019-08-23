Правительство и правящие силы РК намерены увеличить бюджет на следующий год

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Правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро решили увеличить финансовые вливания с целью поддержки экономики. 26 августа на совместном заседании стороны сошлись во мнении о необходимости таких мер. Было решено выделить 2 трлн вон или 1 млрд 600 млн долларов на противодействие мерам Японии по ограничению экспорта стратегических материалов. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. Средства будут направлены на развитие отраслей производственных материалов, запчастей и оборудования. Статью бюджетных расходов на решение проблемы микропыли также решено увеличить в два раза. На 1 трлн вон будут увеличены субсидии на повышение эффективности страхования здравоохранения. Количество объектов программы помощи в обеспечении социальным жильём, предназначенной для молодожёнов и молодёжи, увеличится на 9 тыс. домохозяйств. Субсидии выделят также на увеличение количества рабочих мест для пожилых людей и на бесплатное образование в старших классах. 23 августа вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги заявил, что бюджет на следующий год возрастёт на 9%, составив примерно 513 трлн вон. Проект планируется направить в Национальное собрание 3 сентября, когда будет завершена процедура его рассмотрения правительством.