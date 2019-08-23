Посол США в РК призвал Hyundai Heavy Industries развивать сотрудничество с американскими компаниями

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26 августа посол США в Сеуле Гарри Харрис посетил главный офис компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане, обсудив тему сотрудничества двух стран в промышленности и обмене технологиями. Он встретился с начальником отдела по проектам плавучих нефтедобывающих платформ Пак Чун Соном. Американский рынок морского транспорта является третьим в мире по объёму. В 2018 году его доля составила 12,6% мирового. Начиная с 1978 года Hyundai Heavy Industries поставила 19 американским компаниям около ста различных судов, в том числе, балкеры и танкеры ледового класса водоизмещением до 320 тыс тонн. В настоящее время Hyundai Heavy Industries продолжает тесное сотрудничество с американскими нефтекомпаниями.